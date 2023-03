Im Fall des Aufstiegs wird Jo Netsch zum Feierbiest

... mit zwei Siegen bis jetzt relativ gut, aber unsere Leistungen sind noch ausbaufähig, weil wir noch nicht so dominant aufgetreten sind. Es gibt noch Luft nach oben.

Der Start in die Rückrunde war ...

Dass wir am letzten Spieltag gegen Türk Ataspor/Türkgücü Wetzlar spielen, ist ...

... die Mannschaft funktioniert. Wir sind eine eingeschworene Truppe und am Ende kommt es auch auf den besten Torwart drauf an (lacht).

An uns führt kein Weg vorbei, weil ...

Wenn wir die Rückkehr in die Gruppenliga schaffen, dann ...

Mein Spitzname in der Mannschaft lautet ...

Nach meinem Kreuzbrandriss 2019 habe ich gedacht, ...

... dass ich so schnell wie möglich weitermachen will. Ich hatte immer gedacht, dass ich bei einer großen Verletzung aufhöre, aber so war es nicht.