Ivan Vdovenko: Erst Meister mit Lemp, dann zurück in die Urkaine

Sie sprechen die Ukraine an. Wie haben Sie den Kriegsausbruch im Februar erlebt?

Ich bin damals von den Bomben aus dem Schlaf gerissen worden. Ich habe nicht lange gezögert und dafür gesorgt, dass meine Frau und meine beiden Töchter, die Jüngste war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zwei Monate alt, bei meiner Schwester in Haiger unterkommen können. Ich selbst habe noch ein paar Wochen an der polnischen Grenze verbracht und dabei geholfen, Kindern, die ohne Eltern an die Grenze gekommen waren, zu versorgen. Wir haben Essen für sie organisiert und uns darum gekümmert, dass sie sicher das Land verlassen können. Ich habe eine Woche nur im Autor geschlafen. Wobei von schlafen eigentlich keine Rede sein kann. Anfang März bin ich dann meiner Familie gefolgt. Mittlerweile leben wir zusammen in Dillenburg. Ein Bruder von mir ist in Berlin zu Hause. Der Krieg hat bei uns allen Spuren hinterlassen. Mein Neffe ist im Kampf schwer verwundet worden und hat einen Arm verloren. Doch nach 32 Operationen hat er überlebt. Meine Mutter wollte am 12. April zusammen mit meinen weiteren Brüdern das Land über die Krim verlassen. Doch dazu kam es nicht mehr. Einen Tag vorher hatte sie hohen Blutdruck. Der Krankenwagen sollte sie ins Hospital bringen, doch dort kam sie nie an. Die Russen hatten eine Brücke gesprengt, der Weg war also versperrt. Sie ist dann im Krankenwagen gestorben. Bei der Beerdigung ein paar Tage später war ich leider nicht dabei. Ich hoffe sehr, dass der Krieg in diesem Jahr endet und wir gewinnen. Ich möchte dann zurück und beim Wiederaufbau helfen. Mir geht es in Deutschland gut, alle helfen mir sehr. Aber die Ukraine ist eben meine Heimat. Dort fühle ich mich wohl.