Jonas Find nimmt das Duell gegen den SC Waldgirmes gerne mit

Jonas, erst in knapp einem Monat geht es in der Meisterrunde weiter. Kommt die Partie am Samstag im Pokal möglicherweise zu früh?

Der Zeitpunkt ist sicherlich ungewöhnlich. Wir sind erst in der zweiten Trainingswoche. Ich bin gespannt, wie lange wir laufen können (lacht). Da der SC Waldgirmes eher als wir in die Rückrunde startet, ist er sicherlich ein wenig weiter als wir. Wir haben in der Vorbereitung bisher viel an den Basics, wie etwa am Passspiel und dem Ballgefühl gearbeitet. Dazu kamen intensive Zweikämpfe.