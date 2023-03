Kreisoberliga-Kellerkinder trumpfen auf

Gefeierter Torwart: Maximilian Zingel hält beim VfB Aßlar einen Elfer und ermöglichst so seiner SG Reiskirchen/Niederwetz einen Sieg ohne Gegentreffer. (© Martin Weis)

Gefeierter Torwart: Maximilian Zingel hält beim VfB Aßlar einen Elfer und ermöglichst so seiner SG Reiskirchen/Niederwetz einen Sieg ohne Gegentreffer. (© Martin Weis)

In der Fußball-Kreisoberliga West unterliegt Münchholzhausen/Dutenhofen in Sechshelden. Der VfB Aßlar strauchelt derweil in einem kuriosen Spiel gegen Reiskirchen/Niederwetz.