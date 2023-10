Münchholzhausen/Dutenhofen schockt Beilstein spät

Greifenstein-Beilstein. Spät am Donnerstagabend hatten sich die meisten Zuschauer der Fußball-Kreisoberliga-Partie zwischen Tuspo Nassau Beilstein und dem SC Münchholzhausen/Dutenhofen wahrscheinlich schon damit abgefunden, dass es keine Tore mehr zu sehen gibt. Doch dann kam Kevin Gilbert in der 91. Minute und sicherte seinem SC den späten Auswärtssieg in Beilstein. Es war erst der dritte Sieg für Münchholzhausen in einer bislang eher enttäuschenden Kol-Runde - und genau aus diesem Grund ein so wichtiger Sieg. Dabei startete die Partei unter keinen guten Umständen für den SC. Mehrere Staus verhinderten eine pünktliche Anreise der Gäste, an ein richtiges Warmmachen war nicht zu denken. Dementsprechend chaotisch startete die Mannschaft von Jan Hartmann auch in die Begegnung. Erst spät im zweiten Durchgang, genauer gesagt den letzten 25 Minuten, kam Münchholzhausen richtig in die Partie und erspielte sich Chance um Chance. „Wir hatten von der 65. bis zur 90. Minuten etliche Möglichkeiten, ein Tor zu machen“, berichtet SC-Coach Hartmann. Und zum spät möglichsten Zeitpunkt sollte der verdiente Treffer dann schließlich auch noch fallen.