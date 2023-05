Nach Aufstieg des FC Burgsolms fließt das Bier in Massen

Wir haben natürlich alle auf das Verfolger-Duell geschaut und alle Mann haben sich dann auch gefreut. Nach Abpfiff hat unser Trainer Peter Nagel dann eine Bierdusche bekommen und wir haben uns auch bei den Fans für die tolle Unterstützung über das Jahr hinweg bedankt. Am Abend ging es vereinzelt dann bei einigen auch länger, aber bei den meisten war dann schon um 12 Uhr Schluss.

Wie geht es jetzt in den kommenden Wochen weiter?

Wir haben das Ziel, Meister zu werden. Deswegen war und ist es auch nicht schwer, die Spannung hochzuhalten. Bei jedem ist natürlich die Freude über den Aufstieg groß, aber wir sind die ganze Saison auf Platz eins und das ist auch von uns allen das persönliche Ziel. Schließlich ist bei uns auch noch keiner Meister in der Gruppenliga geworden. Mir ist persönlich auch egal, wer am Ende in der Tabelle auf Platz drei steht (Anm. d. Red.: Burgsolms spielt noch gegen den Vierten Heuchelheim und den Fünften Cleeberg). Für unser Ziel müssen wir jedes Spiel gewinnen.