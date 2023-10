Nachspielzeit: Weltmeisterliche Visiten und starke Spender

Die Handballer des TV Hüttenberg spielten im Oktober 2003 in der Regionalliga. Am Ende der Saison gelang dem Team um „Flo“ Laudt, Michael Viehmann, Andi Scholz, Christian Stelzenbach und Mario Weber der Wiederaufstieg in die zweithöchste Spielklasse. Da ist der Traditionsclub aus dem Handkäsdorf auch aktuell angesiedelt, allerdings drückt finanziell der Schuh. Und zwar gewaltig. Mit „Gewaltig“ ist aber auch die Spenden-Bereitschaft vieler, die es mit dem TVH halten, zu bezeichnen. Der Zweitligist scheint auf dem besten Weg, die bis Monatsende aufzubringenden 476.000 Euro zusammenzubekommen, um ein Insolvenzverfahren mitten in der Runde abzuwenden. Bei allen Sympathie-Kundgebungen aus nah und fern soll an dieser Stelle stellvertretend die ESG Gensungen/Felsberg besondere Erwähnung finden. „Wir möchten auch einen kleinen Beitrag zum Erhalt des TV Hüttenberg beitragen. Ein „Dorfverein“ der die Werte des Handballs stets pflegt und in der Mitte Hessens sowie Deutschlands einfach erhalten bleiben muss!“, schreiben die Edertaler auf ihrer Facebookseite. Für jedes Nostalgie-Shirt oder jeden Nostalgie-Pulli zum eigenen „Schnapszahl-Jubiläum“ (eine Sonderaktion des vor 33 Jahren fusionierten Clubs) spendet die ESG zehn Euro für die Rettungsaktion der Hüttenberger. Stark!