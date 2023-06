Naunheim bleibt Kreisoberligist, Werdorf kämpft noch darum

Ekstase pur bei Türk Ata/Türkgücü Wetzlar - und mittendrin: Der scheidende Spielertrainer Volkan Öztürk, der von seinen Teamkollegen durch die Luft gewirbelt wird. Öztürk holte in seinem ersten Jahr als Trainer die Meisterschaft und sorgte für den Aufstieg in die Gruppenliga. (© Janina Benner)

In der „KOL“ West haben sich die Fußballer von der Lahninsel auf den letzten Drücker gerettet und den FCW in die Relegation geschickt. Und so muss nun ein Dillkreis-Team runter.