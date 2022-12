Neuer Trainer für A-Ligist RSV Büblingshausen II

Bis zum Ende der Saison soll allerdings das Trainergespann Sinkel und Sascha Meier die "Zweite" des RSV, derzeit Tabellen-13. zum Klassenerhalt führen. "Tobi und Sascha haben in der letzten Saison mit der Qualifikation zur Aufstiegsrunde ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Dieses Jahr kämpfen wir noch um den Klassenerhalt, dennoch machen beide ordentliche Arbeit, daher haben beide unser Vertrauen und sollen die Saison sauber zu Ende bringen. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt", so Schulz.