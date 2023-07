Nia Künzer hofft auf die „unbändige Lust am Verteidigen“

Nia, kommen Sie bei Ihren eng getakteten Tagen selbst zum Fernsehen gucken? Das Einzige, was ich schaffe und auch gerne anschauen will, ist Livesport. Das kann ich nicht anders genießen, das muss so sein. Alles andere wird, wenn es mich interessiert, aufgezeichnet und später geschaut.

Heißt: Sie haben sich das magere 2:1 der deutschen Frauen Ende Juni im WM-Test gegen Vietnam live zu Hause auf dem Sofa angeschaut? Nein, das habe ich im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach von der Tribüne aus mit meinen Teamkolleginnen aus der Weltmeistermannschaft von 2003 angesehen.

Bei der Niederlage letzte Woche gegen Sambia waren Sie dann für die ARD in Fürth am Spielfeldrand hautnah dabei. Das war auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, stimmt‘s? Das war sicher nicht das, was sich alle vorgestellt haben. Vor der EM im vergangenen Jahr hat die Mannschaft den letzten Test auch mit 2:3 verloren, gegen Serbien. Da waren viele erstmal konsterniert. Keiner sollte jetzt glauben, dass die Spielerinnen wie 2022 einfach so die Kurve kriegen. Aber dafür sind die Bundestrainerin und das gesamte Team selbstkritisch genug. Es bleiben einige Tage zum Aufarbeiten.

Was fehlte den DFB-Frauen in den beiden genannten Partien? Es geht immer wieder um die gleichen Themen: Passqualität, die Präzision im letzten Drittel gegen tief stehende Teams. Und eben um die Arbeit gegen den Ball. Die Umschaltmomente in den Rückwärtsgang funktionieren noch nicht. Die Gegentore fallen zu einfach. Was Deutschland bei der EM vor einem Jahr ausgezeichnet hat, war diese unbändige Lust am Verteidigen. Sie haben den Gegner gestresst, gestresst, gestresst. Okay, man könnte jetzt sagen, dass in der Vorbereitung auf ein großes Turnier die Frische in Körper und Geist fehlt, um das auf den Platz zu bringen. Aber nochmal: Diese Handlungsschnelligkeit, diese Präsenz in jedem Zweikampf, in jeder Aktion, das war bei der EM top.

Spielen dabei auch die verletzungsbedingten Ausfälle einiger Stammkräfte eine Rolle? Klar, es ist sicher nicht optimal, eine Svenja Huth als rechte Außenverteidigerin einzusetzen. Aber es hat sich dann wohl intern keine andere angeboten. Giulia Gwinn war zum Nominierungsdatum nicht fit und ist deshalb nicht dabei. Marina Hegering ist in der Defensive eine Bank, aber häufiger angeschlagen. Almuth Schult fehlt alleine als Typ. Auch wenn sie nicht gespielt hat, hat sie außerhalb des Platzes Führungsaufgaben übernommen. Das müssen andere Spielerinnen übernehmen. Es gibt den Block mit den Bayern, Wolfsburg und von Eintracht Frankfurt. Bis zum WM-Start gegen Marokko wird sich zeigen, inwieweit findet sich so ein Gerüst und Gefüge in dieser nicht gerade leichten Situation mit den Eindrücken von den Tests gegen Vietnam und Sambia. Jetzt ist die Erwartungshaltung größer als vor der EM.

Die die deutsche Mannschaft in ihrer WM-Vorrundengruppe bestätigen sollte, oder? Der Start gegen Marokko, da heißt es vorab: Die Deutschen können nur gewinnen oder eben nur verlieren. Der Gegner wird sicher nicht mit offenem Visier spielen, sondern versuchen, hinten organisiert zu stehen. Gegen solche Außenseiter ist es meist eine zähe Angelegenheit und ein Geduldsspiel. Da kommt es viel auf schon angesprochene Entschlossenheit und Kreativität an. Kolumbien ist vielleicht unser stärkster Vorrundengegner. Mit tollen Spielerinnen, die meist in südamerikanischen Ligen kicken. Die aber die Plattform WM nutzen wollen, um sich für den nordamerikanischen und europäischen Markt zu empfehlen. Schließlich Südkorea: stets sehr gut sortiert, technisch präzise und fokussiert. Alles in allem können wir die Konkurrenten alle gut reden. Aber: Die deutsche Mannschaft ist der Favorit auf Rang eins in der Vorrunden-Gruppe.

Und dann im Achtelfinale? Die Gruppe, auf die Deutschland treffen würde, ist die mit Brasilien oder Frankreich. Das ist dann ein echtes Brett. Der Blick weiter ist einer in die berühmte Glaskugel, es könnte im Viertelfinale England werden. Der Kreis der Titelfavoriten ist groß. Neben den europäischen Teams natürlich die USA, Kanada als Olympiasieger, Japan, die Brasilianerinnen: Aber wie es so schön heißt: immer von Spiel zu Spiel denken.

Machen die Austragungsländer Australien und Neuseeland einen Unterschied zu früheren WM’s? Ach, es ist, wie es ist. An einer WM beteiligt sich die ganze Welt. Ich finde es schön, dass es dort stattfindet. Dort herrscht aktuell eher angenehmes Fußball-Wetter mit kühleren Temperaturen. Die Spielzeit für die Deutschen ist normal, Ortszeit 18.30 Uhr, 19.30 Uhr, 20 Uhr. Nur dein Biorhythmus ist auf der anderen Seite der Welt anders.

Dafür ist das Team auch weiter weg und steht nicht so im Fokus der Öffentlichkeit ... Bei der Heim-WM 2011 hat sie das Ganze erdrückt. In Australien können die Spielerinnen in der freien Zeit zwischen den Partien auch mal abtauchen und ungestört was anderes unternehmen. Da ist der räumliche Abstand von daheim sicher ein Vorteil.

Für Sie persönlich ist die Zeitverschiebung nicht gerade ein Vorteil. Als ARD-Expertin werden Sie früh aufstehen müssen ... Am Dienstag fahre ich erstmal nach Hamburg. Von dort überträgt die ARD, wir wechseln uns mit dem ZDF ab. Das Eröffnungsspiel beginnt um 9 Uhr morgens, davor ist noch die noch die Eröffnungsfeier. Und es auch Spiele um 4.30 Uhr. Klar heißt es da, früh aufzustehen.

Die Live-Berichterstattung von den WM-Spielen im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen stand lange auf der Kippe. Was sagen Sie rückblickend dazu? Das Besondere an der Sache war ja: Die WM ist erstmals alleine vermarktet, aber die Rechtevergabe viel zu spät ausgeschrieben worden. Dann hat die FIFA gedacht: Wir sind jetzt der Frauenförderer und wollen mehr Prämien ausschütten. ARD und ZDF haben ein aus ihrer Sicht marktgerechtes Angebot gemacht. Dann ist lange gar nichts passiert. Aber dass es so lange gedauert hat, war unsäglich. Da würde ich nicht behaupten, dass da jeder einen guten Job gemacht hat. Zwischendrin habe ich mir gedacht: Da sind jetzt fünf bis sieben Männer, die über die Übertragungen von einer Frauen-WM entscheiden. Summa summarum: Das Hin und Her hat WM noch mehr in die Schlagzeilen gebracht. Aber so darf das in der Zukunft nicht wieder laufen.

Zurück zum Kerngeschäft: Die tolle EM 2022 und das Erreichen des Endspiels haben das Interesse am Frauenfußball hierzulande positiv beeinflusst ... Ja, der Push ist spürbar gewesen. Und ich merke, dass sich auch ein Jahr später noch was verändert. Rund um den Frauenfußball investieren viele Akteure, die Bundesliga hat einen neuen TV-Vertrag, es sind namhafte Unternehmen in unseren Sport reingegangen, Google Pixel ist Namenspartner der Bundesliga und der Nationalmannschaft. Aber es geht weiter um mehr.

Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass nicht nur die ersten vier Clubs in der Bundesliga auf hohem Niveau kicken, sondern auch die anderen Teams die Möglichkeiten bekommen, noch professioneller zu arbeiten. Oder darum, mehr Mädchen und Frauen die Möglichkeit zu geben, überhaupt Fußball spielen zu können. In der Schule, im Verein. Das ist eine Riesenherausforderung, denn es fehlen die Übungsleiter, die Trainer, in Ballungsgebieten mangelt es an Plätzen. Und wenn ein Mädchen dreimal versucht hat, irgendwo anzudocken, und es aber nicht kann, dann wird sie sich wohl für andere Sportart entscheiden.

Wie wichtig sind da Vorbilder wie Alexandra Popp? Du brauchst Gesichter, echte Typen. Ich finde es cool, dass die Mädels mit Shirts von Alex Popp, Lina Margull, Laura Freigang oder Giulia Gwinn rumlaufen. Giulia hat 100.000 Follower auf Instagram. Sie ist eine von den Role Models, wie das heute heißt. Es ist total wichtig, dass es diese weiblichen Vorbilder gibt. Sie machen einen guten Job.

Fühlen Sie sich selbst auch als Vorbild? Jeder ist doch Vorbild, ob du willst oder nicht. Als Eltern, als Lehrer in der Schule. Ich bin ja bei der Aktion „Kinder stark machen“ engagiert, hier sensibilisieren auch Erwachsene bezüglich ihrer Rolle. Aber ich denke jetzt nicht jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dass ich ein Vorbild bin. Ich versuche, mich für Dinge, die mir wichtig ist, einzusetzen. Der Sport kann dir im Leben so viel geben. Sich im Team bewegen zu müssen, Kompromisse einzugehen, Vorangehen und Zurückstecken. Alles im Machen, das finde ich ganz toll.

Sie haben gemeinsam mit ARD-Reporter Bernd Schmelzer ein Buch geschrieben und rausgebracht. Der Titel lautet: „Warum Frauen den besseren Fußball spielen“. Wollten Sie damit die Männer-Welt provozieren? Für manch eine hört sich das provokant an. Die, die meine Botschaft verstanden haben, für die ist es gut. Ich mache keinen anderen Sport schlecht. Und speziell der DFB braucht eine erfolgreiche Männer-Nationalmannschaft. Weil davon auch die Frauen, der Breitensport, der Amateursport, der Jugendsport, alle profitieren.

Profitiert der Frauenfußball auch von der Person Rudi Völler? Ich hatte mich ja über den Prozess bis zu seiner Amtseinsetzung kritisch geäußert. Entscheidend ist, dass der Männerbereich gerade versucht, Dinge zurückzudrehen, die in der Vergangenheit überdreht waren. Der DFB versucht, die Nähe zur Basis zurückzuholen. Dabei geht es nicht darum, ein neues Sommermärchen herbeizureden oder auf eine Frauen-EM 2.0 zu hoffen. Der Verband kommt, glaube ich, zur Ruhe, ins Arbeiten, ins Entscheiden. Und mit Dynamik, Leidenschaft auf dem Platz nimmst du die Fans mit.

Die Mannen von Bundestrainer Hansi Flick verlieren aber ihre Testspiele, die U21 scheitert bei der EM in der Vorrunde. Das ist doch die Chance für die Frauen bei der WM? Bei der EM 2022 haben sie sportlich überzeugt. Die Stadien voll, die Übertragungszeiten top. 18 Millionen Zuschauer in einem Männer-WM-Jahr als quotenstärkste Sendung, das ist nicht nur gut gelaufen, das war mehr. Die Mädels sind jetzt losgezogen, um den Titel zu holen. So eine Ansage ist doch normal, wenn du zu einem solchen Turnier fährt. Aber wir Frauen freuen uns trotzdem, wenn das Männer-Nationalteam gewinnt.

Bleibt die leidige Prämien-Diskussion ... Jede Spielerin, die bei der WM antritt, erhält vorneweg 30.000 Dollar von der FIFA. Das gönne ich jeder Einzelnen. Auch die 250.000 Dollar, wenn sie den Titel holen. Aber das alleine entwickelt nicht die Frauenfußball-Bundesliga oder die Basisarbeit. Von daher fand ich die Diskussion, dass der DFB in Sachen Prämien nicht noch einen draufgesetzt hat, weniger dramatisch. Es gibt noch viele andere Bereiche, wo etwas passieren muss.