Nur Einzelfälle? Funktionäre reagieren auf Rassismusvorwürfe

Rote Karte gegen Rassismus? Die Fußball-Funktionäre in Mittelhessen fordern ein stärkeres Durchgreifen gegen Rassismus - aber sind sich selbst uneins.

Die Vereine scheinen machtlos, die Funktionäre ebenfalls. Ob in Wetzlar, Eschenburg oder Leun: Die Zahl der rassistischen Vorfälle im Fußball steigt an. Was sagen die Akteure?