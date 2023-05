Oliver Dönges macht sich Sorgen um seinen künftigen Ex-Club

Wie viele Punkte aus den restlichen vier Partien werden nötig sein, um den Klassenerhalt zu realisieren?

Drei, vier Zähler müssten uns eigentlich reichen, um nicht abzusteigen. Die Situation von oben, angefangen in der Regionalliga, ist meiner Ansicht nach so, dass keine vier, sondern nur drei Mannschaften aus der Kreisoberliga absteigen werden und dementsprechend der Viertletzte in die Relegation geht.