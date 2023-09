Said Rahmani sieht FSV gewappnet für vierte Bundesligasaison

Gleich zum Auftakt wartet mit Vorjahresmeister Eintracht Frankfurt ein Titelkandidat. Vor knapp zwei Monaten bot Ihr Team im Hessenpokal-Halbfinale Paroli. Was ist diesmal möglich?

Eine schwierige Frage. Es wird von verschiedenen Faktoren abhängen. Es ist schön, gleich in den ersten beiden Spielen gegen die besten Teams der vorherigen Saison anzutreten. Danach werden wir ziemlich genau über unser Leistungsvermögen Bescheid wissen. Allen ist bewusst, dass von Beginn an absolute Konzentration vonnöten ist. Was am Ende möglich ist, kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht beantworten. Nur so viel: Wir haben uns als Team qualitativ verbessert und werden in jedem Spiel alles hineinwerfen, um dreifach zu punkten.