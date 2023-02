SCW-Torjäger Felix Erben: Erst „knipsen”, dann abschalten

Felix, zum Restrundenauftakt gleich gegen ein Topteam wie Friedberg ist sicher keine leichte Aufgabe. Trotzdem ging es gut los für Sie und den SCW. Was ist dann nach dem 1:0 passiert? Wir sind in der Tat sehr gut ins Spiel gekommen, haben sehr offensiv agiert. Wir wollten viel den Ball haben, weil wir genau wussten, dass Friedberg eine sehr spielstarke Mannschaft ist. Da haben wir ihnen in der ersten Halbzeit super den Zahn gezogen. Aus der Halbzeitpause kommen wir dann schlecht wieder raus und kassieren zwei Tore in wenigen Minuten, bei deren Entstehung wir so niemals verteidigen dürfen. Das wird von einem Gegner wie Türk Gücü Friedberg direkt bestraft.

Sie haben Ihr 18. Saisontor erzielt, hätten aber noch einmal „knipsen” müssen. Schildern Sie uns doch bitte die Riesenchance kurz nach dem Friedberger Ausgleich. Auweia, ich weiß bis jetzt nicht, was ich in dieser Szene gemacht habe. Es segelte eine Flanke rein, Lucas Hartmann kam zuerst nicht dran an den Ball. Ein Abwehrspieler von Friedberg fälschte die Kugel leicht ab. Ich stand zwei Meter vor dem leeren Tor und habe ihn gefühlte fünf Meter drüber gemacht. Es erinnerte schon ein bisschen an Mario Gomez damals bei der EM gegen Österreich (lacht). Ich war aber einfach nicht bereit, habe den Ball nur so gegen den Fuß bekommen, dass das passiert ist. Schade, schade.

Statt eines Dreiers also null Punkte für Sie und den SCW. Der Blick in der Tabelle geht jetzt wohl erstmal wieder nach unten, oder? Ich bin ein Freund davon, zu sagen: Die Tabelle lügt nicht. Wir haben in der Vorrunde Spiele verloren, die wir einfach nicht verlieren dürfen. Die Hessenliga ist sehr ausgeglichen, wir stehen mittendrin, brauchen aber unseren Rhythmus. Der war durch die vielen Verletzten in der Vorrunde nicht vorhanden. Weil wir eben nicht 18 Topleute für diese Spielklasse besitzen, sondern eben nur 13, 14 richtig gute Jungs. Klar ist, dass wir schleunigst wieder in die Spur kommen. Wir haben gegen Friedberg gut gespielt, aber dafür können wir uns nichts kaufen. Und nächstes Wochenende in Stadtallendorf, wo ich ja selbst mal im Angriff stand und unter Dragan Sicaja die wohl härteste Vorbereitung meiner Karriere gemacht habe, wird es auch nicht leichter.