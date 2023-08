SG Waldsolms II holt zwei Tore gegen FC Cleeberg II auf

Weil Cleebergs Justin Jordanek (l.) die Entscheidung verpasst, kommt die SG Waldsolms II im Duell der zweiten Mannschaften in der Fußball-A-LIga doch noch spät zum Ausgleich.

In einer umkämpften Partie in der Fußball-A-Liga, in der sich die Gäste aus Cleeberg den Sieg verdient hätten, setzt Waldsolms Patrick Diehl den Schlusspunkt.