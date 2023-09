Spielabbruch in der Fußball-B-Liga Wetzlar hat ein Nachspiel

Wetzlar . So richtig überraschend kommt diese Nachricht nicht. Nach dem abgebrochenen Spiel in der Fußball-B-Liga zwischen Cermik Wetzlar und dem VfB Aßlar II kommt es zu einer Verhandlung. Dies bestätigte Manfred Schneider vom Wetzlarer Kreissportgericht. Weitere Einzelheiten konnte der Funktionär noch nicht nennen, da noch nicht alle Unterlagen vorliegen würden. In der 78. Minute des Duells hatte Schiedsrichter Hürbey Özcamliga die Partie abgebrochen, nachdem es zuvor zu einer Rudelbildung gekommen war.