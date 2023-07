Stadt Wetzlar reagiert auf Gewalt im Amateursport

In der Resolution heißt es: Mit wachsender Sorge müssen wir feststellen, dass Gewalt im Sport, insbesondere bei Fußballspielen, zugenommen hat. Auch in Wetzlar kommt es immer häufiger zu körperlichen oder verbalen Entgleisungen oder zu Angriffen auf Schiedsrichter, Sportler, Übungsleiter und Besucher von Sportveranstaltungen. Jede Attacke ist eine zu viel und zieht meist Erwiderungen nach sich. Gewalt löst kein Problem, bringt keine Punkte und zerstört das, was den Sport eigentlich ausmacht: nämlich Teamfähigkeit, Fairness, Toleranz und Integration. Der Magistrat der Stadt Wetzlar setzt sich ein für einen gewaltfreien Sport, in dem kein Platz ist für jede Form der verbalen, psychischen, sexualisierten, rassistischen oder körperlichen Gewalt. Wir fordern alle Wetzlarerinnen und Wetzlarer und insbesondere alle Sportlerinnen und Sportler auf, ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen und durch ihr aktives Engagement diese Resolution zu unterstützen. Die Nutzung der städtischen Sportstätten hat im Geiste dieser Resolution in einem Klima der Sportlichkeit und Fairness gemäß den folgenden Regelungen zu erfolgen.