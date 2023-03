Trainer Brück und TSV Blasbach: Plötzlich ging es ganz schnell

Nochmal zurück zum TSV Blasbach: Was sind die Ziele mit der Mannschaft, die aktuell noch um den Aufstieg kämpft?

Zunächst einmal wünsche ich meinem Vorgänger Lukas Ferst (wechselt zum Verbandsligisten SC Waldgirmes U23, Anm. d. Red.) alles Gute. Zu Ihrer Frage: In welcher Klasse der TSV am Ende spielt, ist erstmal zweitrangig. Ich habe für beide Ligen zugesagt. Es wäre schön, wenn der Kader so zusammenbleibt. Dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir oben mitspielen können, wenn es in diesem Jahr mit dem Aufstieg nicht klappt. Natürlich werde ich auch mal Partien meiner zukünftigen Mannschaft vor Ort besuchen, wenn es zeitlich passt. Aber klar ist auch, dass ich mich dezent zurückhalten werde. Und nochmal: Mein ganzer Fokus gilt meiner momentanen Aufgabe bei Eintracht Wetzlar.