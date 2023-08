Trainer Dennis Peter schiebt Träumereien Riegel vor

Man muss sagen, dass wir den Gegner ja gar nicht bewusst gewählt haben. Nordsjaelland war wegen eines Trainingslagers hier in der Region und hatte eine Anfrage an uns gestellt. Unser Spielplan stand ja schon längst, aber wir haben dann alles möglich gemacht, um das umzusetzen. So einen Test musst du machen. Seit der Gründung im Jahr 2015 war das bisher der beste Testspielgegner, das haben alle gesagt.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus der Partie, auch mit Blick auf den aktuellen Stand in der Vorbereitung?

Der Fokus lag natürlich darauf, Tore zu verhindern, und bei nur vier Gegentreffern haben das meine Spielerinnen gut gemacht. Gegen Zweitligist Gütersloh haben wir am Anfang der Vorbereitung noch 0:7 verloren, und Nordsjaelland war jetzt noch mal deutlich stärker. Die sind auf allen Positionen sehr gut ausgebildet. Das Spiel hat einfach extrem viel gebracht, um den Horizont zu erweitern. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet und den Gegner am Anfang mit unserem hohen Anlaufen sogar etwas überrascht. Ich denke, das Spiel war ein Fingerzeig in die richtige Richtung, dass auch alles nach Plan läuft. Bis auf eine Urlauberin sind alle wieder da, und jetzt starten wir am Freitag ins Trainingslager. Jetzt wollen wir den Fokus auch darauf legen, das eigene Spiel zu machen, da wir derzeit noch zu wenige Tore schießen. Dafür waren die Gegner aber auch sehr stark.