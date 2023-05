TSG Dorlar will gleich den ersten Matchball nutzen

Laurin, ist die Meisterfeier eigentlich schon geplant?

Natürlich gehen wir davon aus, dass wir den Titel am Wochenende klarmachen. Wenn wir unsere Leistung bringen, kann uns niemand in dieser Liga schlagen. Aber wir dürfen niemanden unterschätzen. Daher kann ich auch nur an die Mannschaft appellieren, Blasbach nicht zu unterschätzen. Es ist ein Derby, und der TSV mit seiner starken Offensive, die ohne Frage zu der besseren in dieser Klasse gehört, wird sicherlich alles geben und uns das Leben so schwer wie möglich machen.