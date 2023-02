TSV Steinbach II setzt auf Stürmer aus den Niederlanden

„Wir sind sehr froh, dass sich kurzfristig diese Möglichkeit ergeben hat und wir Ertan verpflichten konnten. Er hat eine super Ausbildung genossen, bereits Erfahrung im Seniorenbereich gesammelt und sogar schon Einsätze in der zweiten holländischen Liga gehabt. Wir haben in vielen Spielen Unmengen an Chancen liegen lassen, die uns viele Punkte gekostet haben. Mit seiner Qualität wird er uns sicherlich weiterbringen und hoffentlich helfen, diese vielen Chancen in mehr Tore umzumünzen und in den restlichen Spielen es noch zu schaffen, den Klassenerhalt zu erreichen“, wird TSV-Spielertrainer Pierre Bellinghausen in einer Pressemitteilung der Steinbacher zitiert.