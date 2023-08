Umbruch beim RSV Büblingshausen: Das denkt Marcel Albrecht

Marcel, ist der RSV Büblingshausen nach Platz zwei in der vergangenen Runde nun automatisch der Gejagte? Sicherlich sehen uns einige als Favorit. Aber wir müssen uns auf eine sehr schwierige Saison einstellen. Es kommen starke Absteiger aus der Gruppenliga hinzu, dazu haben sich viele Mannschaften erheblich verstärkt.

Wie groß ist noch die Enttäuschung nach dem verpassten Aufstieg? Der Frust ist schon noch da. Das muss ich zugeben. Aber ich weiß auch, dass wir zufrieden sein müssen, weil wir dennoch eine starke Saison hingelegt haben.

Einige Spieler haben den Verein verlassen, viele Neue sind dazugekommen. Ist dieser große Umbruch ein Nachteil? Ich bin sehr optimistisch, dass sich alles zum Positiven fügen wird. Klar, eine Stammkraft wie zum Beispiel Can Arlun (zum TuS Naunheim, Anm. d. Red.) ist nicht zu ersetzen. Aber die Jungen, die aufrücken, bringen alle viel Potenzial mit. Es herrscht ein frischer Wind.

Wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung? Die Trainingseinheiten waren sehr intensiv. Da war richtig viel Zug drin. Leider hat sich das in den Testspielen nicht bemerkbar gemacht. Wir haben es da nicht geschafft, den Ball ins letzte Drittel zu bringen. Mit Osman Demirel hat uns aber auch ein erfahrener Stürmer gefehlt, das hat sich sofort bemerkbar gemacht. Schwerpunkt in der Vorbereitung war das Gegenpressing. Darauf hat unser Trainer Marcel Cholibois sein Hauptaugenmerk gelegt. Aber auch hier haben wir noch Luft nach oben. Wir konnten noch nicht zeigen, was wir können.

Zum Start wartet mit der TSG Dorlar ein Aufsteiger. Ist das ein Vorteil? Eine schwierige Frage. In Dorlar herrscht noch Euphorie, das macht es für uns nicht so einfach. Auf der anderen Seite kennen wir die Mannschaft, weil auch unsere „Zweite“ in der A-Liga gegen sie gespielt hat. Wir wissen also, was uns erwartet. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Punkte mitnehmen.