Vor B-Liga-Spitzenspiel: Kölschhausens Torwart im Gespräch

Es wird ein hitziges Spiel werden. Wir müssen in der Abwehr gut stehen. Das haben wir auch beim Spiel von Wetzlar gegen Ehringshausen/Dillheim gesehen, das wir uns als Mannschaft am vergangenen Wochenende angeschaut hatten. Ich muss ehrlich sagen: Wir haben uns über jedes Tor gefreut. Das Hinspiel war auch schon sehr hitzig und RW ist ja auch kein Unschuldslamm. Wetzlar ist vorne immer gefährlich. Wir wissen, worum es geht. Uns wird sicherlich auch helfen, dass Bünyamin Özen rotgesperrt fehlt.

Herr Volk, was erwarten Sie vom Spiel gegen RW Wetzlar am kommenden Sonntag?

Wie gehen Sie den Showdown um den Aufstieg an?

Der Sieg ist natürlich Pflicht, und mir ist auch egal, wie das passiert. Hauptsache, wir haben am Ende die drei Punkte. Ich sehe die Niederlage gegen Burgsolms vor zwei Wochen auch eher als Vorteil, weil wir jetzt wissen, dass es nicht im Schongang geht. Wir müssen uns zusammenreißen, und meiner Meinung nach haben wir auch das Potenzial in der Mannschaft, um in der A-Liga einen Mittelfeldplatz zu belegen. Ich glaube aber nicht, dass wir mit einem Sieg schon durch sind. Ehringshausen kommt aktuell auch immer näher, und es wird ja auch nicht leichter. Ich denke, die Entscheidung wird erst am letzten Spieltag fallen.