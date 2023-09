Vor Bruderduell: Natnael und Hermon Tega im Interview

Natnael, Hermon, beginnen wir bitte mit einer Schnellrate-Runde: Wer von Ihnen beiden ist der bessere Autofahrer? Hermon Tega: Ich. Ganz klar. Natnael Tega: Niemals. Das bin schon ich.

Wer ist der größere Draufgänger? Hermon Tega: Nati, kein Zweifel (lacht). Natnael Tega: Das ist so. Wir waren auch schon oft zusammen aus. Hermon ist eher der ruhigere Typ von uns beiden.

Wer ist der Ordentlichere? Hermon Tega: Er. Natnael Tega: Da stimme ich zu. Mein Bruder ist zwar auch ordentlich, aber ich achte da schon extrem drauf.

Wer ist der bessere Fußballer? Hermon Tega: Nati. Das muss ich zugeben. Natnael Tega: Hermon ist definitiv ein toller Kicker. Aber ich will ihm mal nicht widersprechen (lacht).

Natnael, Hermon ist Fan von Bayern München, Sie sind Anhänger von Borussia Dortmund. Gab es nach der verpassten Meisterschaft des BVB in der vergangenen Saison einen Spruch von ihrem Bruder zu hören? Natnael Tega: Nicht nur einen (lacht). Das Schlimme ist, dass er auch meinen dreijährigen Sohn überzeugen möchte, Bayern-Fan zu sein. Doch noch ist er wie der Papa dem BVB treu.

Sie liefen zwei Jahre zusammen für den TSV Bicken auf. Standen Sie sich aber auch schon mal als Gegenspieler gegenüber? Hermon Tega: Nein, noch nie. Zweimal wäre es im Pokal mit dem TSV Bicken beziehungsweise mit dem FC Burgsolms eigentlich schon mal so weit gewesen, als Nati noch in Waldgirmes gespielt hat. Doch ich war jeweils verletzt. Natnael Tega: Um ehrlich zu sein, finde ich es gut, dass es noch nicht so weit gekommen ist. Hermon ist so stark in den Zweikämpfen. Da würde ich alt aussehen (lacht). Auf der anderen Seite habe ich bei den besagten Partien im Pokal zweimal gewonnen. Das ist sicherlich kein schlechtes Zeichen für Sonntag (grinst). Hermon Tega: Ich freue mich unheimlich auf dieses Spiel, zumal wir beide fit sind. Ein Bruderduell gibt es in der Verbandsliga nicht so oft. Das muss doch jeden kitzeln, das Duell zu sehen.

Ihr Vater gilt als großer Fan von Ihnen beiden. Wem drückt er am Wochenende die Daumen? Hermon Tega: Unser jüngerer Bruder Abel spielt mit der TSG Leihgestern ebenfalls an diesem Tag. Unser Vater hat also die Qual der Wahl, aber ich bin mir schon sicher, dass er bei unserem Spiel ist. Und dann ist es doch eigentlich nur logisch, zu dem Außenseiter zu halten (lacht). Natnael Tega: Unser Vater konnte bisher nahezu alle Heimspiele in dieser Saison von uns anschauen. Das hat mit den Spielplänen immer gut geklappt. Ich glaube, er wird sehr angespannt die Partie verfolgen.

Hat Ihr Bruder Abel genauso viel Talent im Fußball? Hermon Tega: Ich finde, er ist noch talentierter. Er hat am Freitag übrigens Geburtstag und wird 22. Auch hier möchte ich ihm alles Gute zum Geburtstag wünschen.

Natnael Tega: Da schließe ich mich gerne an. Ich sehe es wie Hermon: Abel bringt am meisten von uns allen mit, hat aber leider das Pech gehabt, dass er in der Jugend oft verletzt war.

Findet vor dem Aufeinandertreffen noch ein gemeinsames Familienessen statt? Hermon Tega: Bei Nati gibt es vor dem Spiel immer nur eine Mahlzeit. Ich glaube, meistens Toast mit Ei. Ich bin da ein wenig anders. Ich stehe früh auf und gönne mir erst mal Porridge (eine Art Haferbrei, Anm. d. Red.). Gegen 12 Uhr folgt dann noch eine Portion Nudeln. Bei uns kommt es aber oft vor, dass wir nach dem Spieltag am Abend bei der Familie sind und dann auch gemeinsam zu Abend essen. Natnael Tega: Das stimmt, wir sind am Sonntagabend oft zusammen. Hermon hat übrigens recht. Ich esse prinzipiell vor dem Spiel nur einmal. Egal, wann Anpfiff ist.

Haben Sie schon darüber nachgedacht, dass Sie im direkten Zweikampf aufeinandertreffen könnten? Hermon Tega: Das wird aufgrund unserer Positionen nicht zu verhindern sein. Ich kenne die Stärken von Nati. Das wird eine große Herausforderung für mich. Was ich sagen kann: Ich spiele immer fair. Natürlich auch am Sonntag. Natnael Tega: Im Spiel werden wir sicherlich keine Rücksicht aufeinander nehmen. Wir sind 90 Minuten Gegner, jeder möchte gewinnen.

Da Hermon es gerade angesprochen hat: Wo sehen Sie die Stärken des Anderen? Hermon Tega: Nati kann unglaublich gut den Ball halten und abschirmen. Ich glaube, das kann keiner so gut in der Liga wie er. Vor dem Tor ist er eiskalt. Er ist zwar ein Neuner, kann aber auch Tore vorbereiten und somit auch auf der Zehn spielen. Er ist größer als ich, es sollte also besser zu keinem Kopfballduell mit ihm kommen (lacht). Aber dennoch sehe ich in der Luft bei ihm noch Schwächen. Natnael Tega: Dafür könnte er - trotz seiner defensiven Position - mehr Tore schießen (lacht). Aber ernsthaft: Hermon ist ein Sechser, wie es sich wohl jeder Verein wünscht. Mit einer tollen Mentalität. Wenn es sein muss, läuft er auch 120 Minuten, ohne müde zu werden. Das würde ich auch gerne können.

Auf was für ein Spiel dürfen sich die Zuschauer freuen? Hermon Tega: Wir haben zuletzt gute Leistungen gezeigt und sind in der Liga angekommen. Vor dem Tor müssen wir aber noch effektiver werden. Wir haben sechs Punkte in den jüngsten beiden Partien geholt und Selbstvertrauen getankt. Ein Remis reicht mir nicht. Ich möchte drei Punkte am Sonntag. Natnael Tega: Ich habe mir viele Spiele des FC Burgsolms angeschaut. Auf uns wartet ein starker Gegner mit lautstarken Fans im Rücken. Bei uns lief zu Beginn der Saison nicht alles nach Plan, aber wir haben auch eine junge Mannschaft. Wir haben die vergangenen drei Spiele gewonnen und kommen jetzt in Fahrt.