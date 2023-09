Warum die SG Waldsolms III aktuell so erfolgreich ist

Herr Schmidt, was ist der Grund für den Höhenflug der SG Waldsolms III?

Es gibt nicht den einen Grund, sondern ein ganzes Bündel. Zunächst haben wir einige Spieler dazubekommen, die uns qualitativ verstärken. Außerdem stimmt die Chemie in der Mannschaft. Alle ziehen mit. Der jüngste Spieler ist 18 Jahre alt, der älteste Akteur Ende 30. Das ist eine gute Mischung aus Sturm und Drang sowie Erfahrung. Auch mental sind die Jungs stabil. Ein Rückstand wirft sie nicht gleich aus der Bahn. Hinzu kommt, dass wir in entscheidenden Spielmomenten das Glück haben, das uns in den vergangenen Jahren oft gefehlt hat. Von großen Verletzungen sind wir in allen drei Mannschaften bisher verschont geblieben, sodass wir in der „Dritten“ selten jemanden nach oben abgeben müssen und über ein eingespieltes Team verfügen. Es läuft einfach.