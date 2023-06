Wer wird Wetzlars Spieler der Saison?

Kreisoberliga West: Eine aufregende Saison ist zu Ende gegangen. Die Verantwortlichen haben sich sehr schwergetan bei der Spielerwahl. Der Grund: Die Klasse war sehr ausgeglichen. Auf Rang eins liegt Osman Demirel vom Vizemeister RSV Büblingshausen. Seine Saison hätte nicht glatter laufen können. Er hat mit seinem Verein den Aufstieg in die Gruppenliga nur knapp verpasst und ist Torschützenkönig mit 24 Treffern geworden. Mit fünf Stimmen ist er in unserem Ranking vorne. Es ist alles sehr eng beieinander. Auf Platz zwei und drei befinden sich zwei Spieler, die jeweils vier Nominierungen erhielten. Patrick Schmidt ist einer davon, er landet auf Rang zwei, weil er einmal als Erster, zweimal als Zweiter und einmal als Dritter nominiert wurde. Der Spieler des FC Burgsolms II musste sich in der Torschützenliste mit 22 „Buden“ hinter Osman Demirel einreihen. Erik Reich landet auf der dritten Position, auch mit vier Stimmen. Jedoch wurde er „nur“ viermal auf Rang drei nominiert. Er traf 17 Mal ins „Schwarze“ und rettete somit den FC Werdorf am letzten Spieltag auswärts bei der SG Oberbiel mit einem Doppelpack (Endstand 8:2 für Werdorf) in die Relegation.