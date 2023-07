SV Wehen Wiesbaden startet ins Trainingslager in Fügen

Fügen. Regen, Blitz und Donner haben den Fußball-Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden in seinem achttägigen Trainingslager-Domizil in Fügen in Tirol empfangen. Beim lockeren Aufgalopp, nachdem der SVWW-Tross per Linienflug über Innsbruck und dann per Bus ins Zillertal gelangte, gab es dann aber auch trockene Momente.