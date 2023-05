0:0 gegen Magdeburg: Heidenheim bleibt auf Aufstiegskurs

Gegen Magdeburg taten sich die Heidenheimer vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Voith-Arena besonders in der ersten Halbzeit schwer. Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich der FCH dann ein Übergewicht. Die eingewechselten Kevin Sessa (52. Minute) und Dzenis Burnic (60.) scheiterten aber jeweils am Aluminium und auch in der Schlussphase belohnten sich die Heidenheimer nicht für ihre Leistungssteigerung nach der Pause.