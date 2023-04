0:0 zu wenig: Regensburg hängt auf dem Relegationsplatz

Auch nach der Roten Karte für Benedikt Saller, der nach einem Ballverlust Lauterns Jean Zimmer in der 74. Minute von hinten in die Beine trat, gab der Jahn vor 14.668 Zuschauern nicht auf. In Unterzahl hatte Prince Osei Owusu noch einmal die Chance. Doch Lauterns Torwart Andreas Luthe parierte in der Nachspielzeit den Schuss des Jahn-Angreifers.