1. FC Kaiserslautern leiht Nicolai Rapp von Werder Bremen

Denkbar ist, dass Rapp dort künftig die Rolle als Nebenmann von Leistungsträger Marlon Ritter übernimmt. Julian Niehues müsste dann wohl zunächst mal um seinen Stammplatz bangen. In jedem Fall wird der Konkurrenzkampf im Zentrum, wo auch Spieler wie Philipp Klement, Hikmet Ciftci oder René Klingenburg beheimatet sind, größer werden. Das dürfte sich dann wohl bereits im Trainingslager zeigen. Am Dienstag bricht der FCK in die Türkei auf, wo bis zum 11. Januar an der Form für die Rückrunde gearbeitet wird und wo auch zwei Testspiele anstehen. Am Donnerstag wartet zunächst der ungarische Erstligist Mezökövesd-Zsóry, ehe am kommenden Sonntag das Duell mit 1860 München auf dem Plan steht. Die Rückrunde startet am 28. Januar, mit der Partie bei Hannover 96.