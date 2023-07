2:4 gegen Liverpool: KSC eröffnet Stadion mit Achtungserfolg

Liverpool bereitet sich derzeit in Donaueschingen auf die neue Saison in der Premier League vor und testet am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei der SpVgg Greuther Fürth. Die Nordbadener sind bereits am Samstag wieder im Einsatz, wenn sie auf dem eigenen Clubgelände Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 empfangen.