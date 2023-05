Abschiede und Angriff: FCK vor letztem Saisonspiel

Zunächst wartet nun aber noch Fortuna Düsseldorf. Ein anspruchsvoller Gegner zum Abschluss. 47.834 Karten haben die Roten Teufel dafür nochmals verkauft, einzig im Gästebereich gibt es noch ein paar Resttickets. Kein Wunder also, dass Schuster auch in Richtung der Fans nochmals ein „Dankeschön“ los wird. Wen die Zuschauer dann am Sonntag auf dem Rasen sehen werden, ist indes unklar. Kevin Kraus fällt nach Sprunggelenk-OP sicher aus. Auch Bormuth, Rapp, Marlon Ritter und Terrence Boyd konnten nur eingeschränkt trainieren und könnten im Kader fehlen. Womöglich also eine Chance für den einen oder anderen Spieler, der sich nochmal zeigen will. Als Ersatz für Boyd könnte etwa der Franzose de Préville auflaufen und nochmal Eigenwerbung für einen neuen Vertrag leisten. Auch Lars Bünning dürfte in der Innenverteidigung nochmal beginnen dürfen, nachdem er seine Sache in Karlsruhe sehr ordentlich gemacht hatte.