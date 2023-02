Alles klar fürs Top-Duell: Darmstadt und HSV siegen

Hinter dem Führungsduo lauern weiter der 1. FC Heidenheim (40 Punkte) und der SC Paderborn (38). Die Heidenheimer besiegten am Sonntag den abstiegsgefährdeten 1. FC Nürnberg mit 5:0 (3:0). Überragender Spieler war Torjäger Tim Kleindienst, dem erstmals in seiner Zweitliga-Karriere in Halbzeit eins ein Hattrick (19./23./39.) gelang. Nach der Pause legte er den vierten Treffer (81.) nach. Die desolaten Nürnberger waren von der 33. Minute an nach der Roten Karte für Enrico Valentini in Unterzahl. „Tore sind für Stürmer immer wichtig“, sagte Kleindienst, der mit jetzt 15 Treffern an der Spitze der Torjägerliste steht, bei Sky: „Dass es heute vier sind, ist etwas ganz Besonderes.“