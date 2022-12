Kapitän Fabian Holland verlängert bei den Lilien

Der gebürtige Berliner war vor der Zweitliga-Spielzeit 2014/15 von Hertha BSC an den SV 98 ausgeliehen worden – ein Jahr später wurde er nach einigem Hin und Her fest verpflichtet. Seitdem ist der Linksverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, zur festen Größe im Lilien-Kader gereift. 259 Pflichtspiele hat er seither bestritten, nach dem plötzlichen Abgang von Aytac Sulu im Januar 2019 wurde er zudem Kapitän. In der aktuellen Saison verpasste der 32-Jährige aufgrund einer Gelbsperre lediglich eine Partie und stand in allen weiteren Pflichtspielen von Beginn an auf dem Feld.