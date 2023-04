Auf Fußballfest folgt Magerkost: FCK torlos in Regensburg

Zumindest die Regensburger legten dann aber spürbar zu. Zunächst hatte Maximilian Thalhammer die bis dahin beste Chance des Spiels. Sein Kopfball aus kurzer Distanz verfehlte das Tor aber knapp (70.). Wenig später spielte der Jahn dann Angreifer Prince Owusu frei, der allerdings in Luthe seinen Meister fand (72.). Der Jahn war gerade auf dem Weg, die Partie an sich zu reißen, als ein Foul von Benedikt Saller den Verein gehörig ausbremste. Der Verteidiger verlor den Ball und grätschte FCK-Kapitän Jean Zimmer dann von hinten um. Rote Karte für den Jahn, der nun noch knapp 20 Minuten in Unterzahl vor sich hatte (74.). Nun war es der FCK, der Druck ausübte. Allerdings blieb bei den Gästen aus der Pfalz weiterhin die Gefahr aus. So trudelte eine Partie aus, die letztlich auch keinen Sieger verdient gehabt hätte. Und das letzte Wort hatten sogar noch die dezimierten Gastgeber, doch Luthe parierte Owusus Versuch überragend (90.+1). Bitter für beide Teams: Regensburg verpasste die Chance, die Abstiegsränge zu verlassen. Und der FCK lässt auswärts eben einmal mehr das Gefühl vermissen, wirklich alles in die Waagschale geworfen zu haben.