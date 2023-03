Aufatmen bei den Lilien: Personell ist Besserung in Sicht

Darmstadt. Es dürfte die erste Pressekonferenz seit vielen Jahren gewesen sein, bei der vor einem Spiel des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 bei Arminia Bielefeld nicht nach dem „Wunder von Bielefeld“ im Mai 2014 gefragt worden ist. Am Donnerstag war diese jedenfalls kein Thema, als es um die am Samstag in der dortigen Schüco-Arena stattfindende Partie (Anpfiff ist um 13 Uhr) ging. Kein Wort über Elton da Costa, kein Wort über seinen Aufstiegstreffer in der 122. Minute, kein Wort über das Tal der Tränen, in das der damals noch von Dirk Schuster trainierte SV 98 die Bielefelder stürzte. Es ist ja auch fast neun Jahre her, und obwohl es immer seinen Platz in den Herzen aller Lilien-Fans haben wird – heute geht es um anderes.