Auftakt mal anders: FCK-Profis fliegen Dienstag in die USA

Kaiserslautern. Es ist ein etwas anderer Start in die neue Saison, den der 1. FC Kaiserslautern in diesem Sommer erlebt. Nur drei Wochen dauerte die Pause, ehe am Montag bereits der Aufgalopp für die neue Spielzeit anstand. Und schon am frühen Dienstagmorgen heben die Roten Teufel mit dem Flugzeug in Richtung USA ab. Zehn Tage irgendwo zwischen Trainingslager und Marketingreise stehen auf dem Programm. Statt Leistungstests und Trainingssteuerung geht es für die Pfälzer zunächst nach Kentucky, wo bereits am Mittwoch das erste Testspiel gegen den US-Zweitligisten Louisville City FC auf dem Plan steht. Sein Lager schlägt der FCK dann in der Nähe von Minneapolis auf, wo am 28. Juni dann noch der zweite Test gegen Minnesota United ansteht. „Es ist schon ein bisschen eine komplizierte Situation, auch aufgrund der langen Anreise. So etwas habe ich in dieser Form auch nicht erlebt“, meint Trainer Dirk Schuster. Dennoch wolle man eben das Beste daraus machen und auch schon in der USA die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison legen. Trainer und Spieler betonen zudem, dass die Reise keineswegs ein Unterhaltungstrip werden soll, sondern durchaus den Charakter eines Trainingslagers hat.