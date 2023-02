Auseinandersetzung zwischen Lilien- und HSV-Fans

Darmstadt. Vor dem Spitzenspiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV ist es am Samstag im Bereich des City-Rings in Darmstadt zu einem Aufeinandertreffen der beiden Fanlager gekommen, das teilt die Polizei Südhessen via Twitter mit.