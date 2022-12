Tickets gegen Eintracht: Lilien-Fans stehen stundenlang an

Darmstadt. Das Interesse war groß. Mehrere Hundert Fans des SV Darmstadt 98 besorgten sich am Mittwochabend Karten für das Pokal-Achtelfinale bei Eintracht Frankfurt am 7. Februar (20.45 Uhr) im kommenden Jahr. In der ersten Welle des Vorkaufs für die Partie hatten Mitglieder des Fußball-Zweitligisten, die zugleich Dauerkarteninhaber sind, das Anrecht, Karten zu erwerben. Den Lilien steht insgesamt ein Kontingent von 5000 Tickets für das Spiel zur Verfügung.