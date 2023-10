Belgier Geraerts soll neuer Trainer auf Schalke werden

Demnach soll Geraerts in der kommenden Woche in Gelsenkirchen antreten und nach der Länderspielpause in der Auswärtspartie beim Karlsruher SC (22. Oktober) sein Debüt geben. Geraerts trainierte zuletzt den belgischen Überraschungsclub Union Saint Gilloise. Trotz der Vize-Meisterschaft trennte sich der Club aber von Geraerts.