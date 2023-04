Blass und wieder ohne Tor: FCK zeigt Auswärtsgesicht

Befreit und ohne Druck durfte der FCK bekanntlich in seine letzten acht Saisonspiele starten. Das große Ziel - das Erreichen der 40-Punkte-Marke - wurde ja vor Wochenfrist eingetütet. In Braunschweig zeigten sich die Pfälzer zunächst doch eher zurückhaltend, abwartend. Die Gastgeber, die selbst noch mitten im Abstiegskampf stecken, schalteten hingegen nach ein paar Minuten des Abtastens ein paar Gänge nach oben. Anthony Ujah mit einem Kopfball aus sehr spitzem Winkel (8.), Anton Donkor mit einem scharfen Flachschuss (11.) und Jannis Nikolaou (13.) aus der Distanz meldeten dann gleich Ansprüche auf einen Führungstreffer der Löwen an. Der FCK hatte in dieser Phase aber auch das nötige Glück. Die Partie beruhigte sich dann, obwohl die Gastgeber spielbestimmend blieben. Brian Behrendt hatte dann, ebenfalls aus der Distanz, nochmal die Chance zum 1:0 (22.).