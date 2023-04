Boyd lässt den Betze beben: FCK besiegt den HSV

Das Spiel war nun auch sportlich ein Topspiel - und Dirk Schuster setzte offensiv ein weiteres Signal, in dem er mit Boyd und Philipp Hercher (für de Préville und Redondo) zwei frische Angreifer brachte (66.). Und der Trainer lag damit genau richtig. Da der HSV weiterhin defensive Ungenauigkeiten anbot, nutzte der FCK schließlich mal eine diesen Vorlagen aus. So war es Ludovit Reis, der einen Ball an der Seitenlinie vertändelte und so Zimmer auf die Reise schickte. Der Kapitän fand in der Mitte den mitgelaufenen Boyd - und der Joker verwandelte artistisch mit der Hacke zum 1:0 (72.). Und der Betzenberg wurde zum Tollhaus. Die Fans feierten ihre Mannschaft, bejubelten jeden gewonnenen Zweikampf.