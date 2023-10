Braunschweig nach Heimniederlage gegen Paderborn Letzter

Braunschweig (dpa) - . Nach dem sechsten sieglosen Spiel in Serie ist Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Die Niedersachsen verloren daheim gegen den SC Paderborn mit 1:3 (1:2) und mussten den VfL Osnabrück in der Tabelle vorbeiziehen lassen.