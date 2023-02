Braunschweig und Kiel dürfen Spieler nicht einsetzen

Bei den Braunschweigern geht es um den Verteidiger Linus Gechter, der am vergangenen Sonntag bei der 1:2-Niederlage in Darmstadt in der Mauer stand, als ihn ein Freistoß am Kopf traf. Der 18-Jährige musste nach langer Behandlung vom Platz getragen und ins Krankenhaus gebracht werden. „Zum Glück hat sich nach den Untersuchungen nichts Schlimmeres herausgestellt. Bei der DFL gibt es aber einen Return-To-Play-Plan, der dafür sorgt, dass er uns auch morgen noch fehlen wird“, sagte Trainer Michael Schiele am Donnerstag.