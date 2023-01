Braydon Manu: Ich war ein kleiner Rabauke

Mittlerweile kann ich ohne Probleme 90 Minuten durchspielen. Das war am Anfang nicht so, als ich es noch nicht so gewohnt war, von Beginn an zu spielen. Stück für Stück hat sich das dann gesteigert.

Sie lachen immer viel. Sind Sie generell ein positiver Typ?

Ich versuche grundsätzlich, eine positive Grundeinstellung zu haben, und zwar unabhängig vom Fußball. Das bin ich: Ich will mir keinen Stress machen, einfach schauen, was passiert und keine zu hohen Erwartungen, die dann nur für Druck sorgen, an mich selbst stellen. Ich will immer das Bestmögliche geben – und schauen, was passiert.