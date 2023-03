Bundesliga-Aufstieg für Lautern-Coach Schuster kein Thema

An Spekulationen um einen möglichen Aufstieg will sich Schuster nicht beteiligen. „Wir werden jetzt nicht anfangen, unsere Ziele umzuformulieren. Dazu gibt es gar keinen Grund“, betonte der 55-Jährige, für den der Klassenverbleib zunächst zählt. „Hier steht ehrliche Arbeit an erster Stelle. Wir bereiten die Mannschaft jeden Tag so vor, dass sie konkurrenzfähig ist. Und bis jetzt haben wir uns sehr teuer verkauft.“