Carsten Wehlmann: „Unter 18 Teams auf Platz 20“

Herr Wehlmann, wie haben Sie den Moment des Aufstiegs empfunden? Die Anspannung in der Schlussphase war extrem, es war mächtig Betrieb auf der Bank, die Jungs waren heiß. Mit dem Abpfiff war auf einmal alles voller Menschen, man lag allen in den Armen. Ich bin ein Typ, der das dann auch mal für sich genießen will. Das war Erleichterung, Freude, Emotionen, alles, was da zusammenkommt. Das muss man erst mal ein bisschen sacken lassen. Und dann kamen auch schon die ersten Bierduschen.

Wie wichtig war dieser Sieg an genau diesem Abend? Es hatte sich schon etwas Druck aufgebaut, der Kopf hatte plötzlich eine Rolle gespielt. Ich hatte aber das Gefühl: Heute rocken wir das.

Was war anders? Die Jungs hatten in der Trainingswoche eine gewisse Lockerheit, aber auch den Fokus und den Willen. Ich wusste irgendwie: Das wird funktionieren. Es war nicht unser bestes, aber ein gutes Spiel. Es ging in erster Linie aber ums Ergebnis.

Wie sehen Sie Ihre Rolle bei dem Aufstieg? Es geht nicht um mich. Ich bin der, der nun mal den Kopf hinhalten muss, aber wir machen das alles gemeinsam. Es geht überhaupt nicht um meinen Namen und um mein Gesicht, es geht um die Gesamtentwicklung. Und die hat schon in der vergangenen Saison in die absolut richtige Richtung gezeigt. Zur Erinnerung: Wir hatten in der Saison zuvor Serdar Dursun, Victor Palsson und andere verloren, dann war auch plötzlich noch der Trainer weg. Dann hat sich das alles aber nach und nach entwickelt, es war auch mal ein Spektakel dabei wie das 6:1 gegen Ingolstadt.