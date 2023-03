SV Darmstadt 98 siegt auch in Nürnberg

Nürnberg. So richtig geglänzt haben sie ja nicht, die Lilien, beim dreckigen 1:0-Sieg in Nürnberg. Doch unterm Strich zählen eben die drei Punkte. Und am Ende feierten von insgesamt 26.545 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion eben doch wieder die rund 1.800 mitgereisten Fans von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98. Der FC Nürnberg war zu Beginn das bessere Team und hatte gute Chancen. Die Lilien kamen aber immer besser ins Spiel. Die Pausenführung (1:0) fiel für den Tabellenführer glücklich, denn Club-Kapitän Christopher Schindler bezwang seinen ansonsten beschäftigungslosen Keeper Jensen Peter Vindahl selbst. Und die zweite Hälfte gestaltete sich auf beiden Seiten erschreckend schwach.