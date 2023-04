Darmstadt macht nächsten Schritt Richtung Bundesliga

Kiel/Darmstadt (dpa) - . Darmstadt 98 hat den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gemacht. Der Zweitliga-Spitzenreiter gewann bei Holstein Kiel mit 3:0 (2:0) und kann in den verbleibenden vier Spielen nicht mehr von den ersten drei Plätzen verdrängt werden.