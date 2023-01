Darmstadt statt Turin: Filip Stojilkovic kommt zu den Lilien

Darmstadt. Es hat lange gedauert, doch am Dienstagmorgen hatte das Warten dann doch ein Ende: Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat noch einen Stürmer verpflichtet. Vom FC Sion aus der Schweiz kommt Filip Stojilkovic, sein Vertrag läuft bis Sommer 2027 und somit länger als jeder andere eines Spielers in Darmstadt. Der 23 Jahre alte Schweizer, der in Darmstadt die Rückennummer 40 tragen wird, war in dieser Saison in 18 Liga-Partien an sieben Toren (fünf Vorlagen und zwei Vorlagen) beteiligt. In Sion spielte er neben dem neun Jahre älteren Italiener Mario Balotelli, der 2012 für das deutsche EM-Aus gesorgt hatte. In der Saison 2021/22 war Stojilkovic mit elf Treffern und vier Assists der drittbeste Schweizer Scorer der Liga gewesen.